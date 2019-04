Kika Silva viajó seis meses por Chile buscando animales

Durante seis meses Kika Silva se dedicó a recorrer los lugares más recónditos del país en compañía de un equipo integrado exclusivamente por hombres, que la acompañaron en la búsqueda de animales chilenos para "Proyecto Arca". El programa estrena su segunda temporada mañana a las 18.30 horas en Canal 13.

Para los nuevos episodios del espacio del bloque Sábado de Reportajes, la animadora viajó de norte a sur, pasando por lugares como Chiloé, la Antártica y el archipiélago de Juan Fernández. "Siempre conozco zonas nuevas porque no son lugares a los cuales uno vaya de vacaciones, son más inhóspitos", explicó la rubia que este sábado explorará la riqueza de los humedales de Chile.

"Proyecto Arca" debutó el año pasado y según Silva, a diferencia de esa primera experiencia, "este año pudimos recorrer todo Chile; el año pasado sólo estuvimos en la zona central y en el sur, ahora pudimos ir a Juan Fernández, al norte y a distintos territorios y las especies son distintas también, pudimos tener más contacto con especies acuáticas".

Entre las muchas aventuras que le tocó vivir, recuerda especialmente su paso por Chiloé, donde además de ver ballenas y pudúes, aprendió a distinguir los distintos delfines que llegan a esas aguas. "En Chiloé es imposible que uno no vea animales, hay mucha diversidad", describió.

Sobre el desafío de grabar este programa, la otrora reina del Festival de Viña contó que "más que divertido es intenso, es un trabajo muy duro, es súper extremo", aunque asegura que "a mí no me molesta para nada eso, es algo que me acomoda". "Pero si tengo dos semanas de vacaciones al año me voy a la comodidad", explicó entre risas.