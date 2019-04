Coté López emplazó a seguidores que aseguraron que su vida es “fácil” por tener dinero

10:20 La modelo insistió en que “la plata no lo es todo”.

“Para que las cosas funcionen bien como alguna vez funcionaron, No resolverán nada ni volverán a lo bueno andando de mal humor”, este fue parte del mensaje que Coté López envió a sus seguidores, realizando una reflexión de cómo deberían tomarse el día a día.

“Por ejemplo: si en el trabajo tu jefe te retó, las cosas no mejorarán si andas enojado o haciendo las cosas sin ganas, que la crítica sirva para ser mejor, toma más ánimo y piensa que es tu primer día de trabajo ¿cómo te comportarías si así lo fuera?”, continuó.

Pero el mensaje no fue bien recibido por algunos seguidores de sus redes sociales, quienes la criticaron y aseguraron que “es facilísimo vivir feliz y ver todo color de rosa cuando se tiene la suerte de una vida cómoda, sin horarios ni trabajos estresantes”, le comentó una usuaria. Mientras que otra seguidora, siguió la misma línea asegurando que se trató de un “mal consejo” pues no “sabes lo que es tener que sacarte la cresta por el mínimo y esperas que andemos todos cagados de la risa, next!”.

Ante los comentarios, Coté López respondió, asegurando que “la plata no es todo”. “Les digo que a veces tener plata no es suficiente mi gente… esta semana operaron al hermano de mi papá a corazón abierto y mi abuelo también fue hospitalizado de urgencias y sigue… por lo que repito la plata no lo es todo, yo solo hablo de ser más positivos, todos tenemos problemas, diferentes tipos de problemas”, escribió.