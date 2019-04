Oriana Marzoli se lanzó contra Aída Nizar y la calificó como "asquerosa"

Una serie de reacciones han provocado los comentarios de Oriana Marzoli sobre la participante de “Resistiré”, Aída Nizar.

Desde el principio, los participantes las compararon, tanto por su personalidad como por la forma en que han afrontado el encierro.

Sin embargo, Marzoli no aceptó este hecho y no dudó en criticar a la abogada con duros términos. “Me compadezco de la chica, pobrecita, porque esa la vieja amargada es asquerosa. Asco”, comentó, según consignó La Cuarta.

Pero no se quedó ahí y aseguró que “yo no tengo complejo de realmente ser la persona que ‘más ama la vida’, como dice ella, ni voy haciendo el rídiculo metiéndome en la Fontana di Trevi para que me enfoque una cámara, ni me voy estrellando con motos para que me enfoque una cámara”, agregó.

Además, insistió en recalcar sus diferencias. “Yo soy poca atención porque yo lo valgo y brillo por mí misma, sin falta de hacer el ridículo como lo hace esta vieja amargada”, remató.