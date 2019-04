Polola de "Cangri" dedicó un emotivo mensaje a su hija: "Tenía tantos planes para ti"

"Quiero tanto tenerte conmigo, que llegues luego para poder abrazarte, besarte y no soltarte jamás. Tenía tantos planes para ti, mi pequeñita, lamentablemente todos tuvieron que cambiar", fue parte del mensaje que escribió en su cuenta de Instagram, Aracely Díaz, la polola de Sebastián “Cangri” Leiva.

Todo esto, refiriéndose a la hija que espera del fallecido ex chico reality. Sus palabras continuaron lamentando la falta del cantante.

"Yo no quería esto para ti. Jamás hubiese querido pasar todo esto contigo, pero a veces pienso que si tú no hubieses estado, yo no hubiese podido seguir sola. Eres mi pequeña guerrera. Por favor, te pido que ahora más que nunca te mantengas firme para que podamos estar juntas pronto. Te amo, princesita de mi corazón", concluyó.