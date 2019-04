Helenia Melán: "No tengo por qué promover que todas las trans tenemos que operarnos"

En una entrevista con revista Sábado, la modelo Helénia Melán habló sobre el revuelo que causó el anuncio de su relación con el actor Héctor Morales.

La primera modelo trans en ser parte de una agencia en Chile, insistió en que no pensó que esto ocurriría y de paso criticó a quiénes abordaron el tema cuestionándola como mujer.

"La noticia no es que Héctor tenga una pareja, es que está con una modelo trans. Todo giró en torno a este término, entonces la gente puso en duda la sexualidad de Héctor por esta con una mujer trans, como si al final nosotros también fuéramos hombres… Es súper ignorante ese tipo de comentarios”, insistió.

Asimismo, comentó que "mucha gente quiso “saber qué tengo entre mis piernas, eso no le tiene que importar a nadie. Mis amigas me escribieron diciéndome que todo el mundo les estaba preguntando si yo estaba operada o no. (…) No lo quiero decir, porque creo que no me tienen que objetivizar y no tengo por qué promover que todas las trans tenemos que operarnos”.

Con ello, replicó que “la visibilización es normalizar, y yo lo que quiero es normalizar. Creo que ahora, en Chile, es el momento en el que más se está visibilizando el tema trans”, concluyó.