Shlomit Baytelman habló tras ser atropellada por ciclista: "Me fui a negro total"

“Hubo un momento que me fui a negro total. Hasta que una niña me dijo algo y ya me estaban subiendo a la ambulancia. Entre lo trágico tuve mucha suerte. Justo en el momento que me caí, venia pasando una ambulancia del Samu”, así habló a La Cuarta, la actriz Shlomit Baytelman, explicando cómo fue el accidente que sufrió el pasado viernes, el mismo que le generó impactantes heridas en su rostro, las que mostró a través de sus redes sociales. La artista pasó momentos de terror y sufrimiento, tras ser atropellada por un ciclista, luego del hecho se dio a la fuga. Todo ocurrió entre las calles Vicuña Mackenna y Almirante Simpson.