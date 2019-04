Ignacio Achurra reveló que fue acosado por un hombre: "Me provocó, me tiró las manos"

En el último capítulo de "La divina comida" de Chilevisión, el actor Ignacio Achurra, sorprendió a sus compañeros al confesar que fue víctima de acoso.

El presidente del sindicato de Actores y Actrices de Chile comentó cómo ha vivido las denuncias de abuso en su gremio. "Me ha tocado enfrentar casos muy complejos dentro de la industria y para mi esta reinvindicación feminista me toca desde lo político, como presidente del sindicato y también desde lo personal".

Fue así como se sinceró frente a sus compañeros (Julia Vidal, Manú González y Denisse Malebrán), detallando una incómda situación de acoso que vivió. “Estuve en un encuentro de sindicatos latinoamericanos, y nunca me había pasado sufrir el acoso de un hombre, de un cubano, que me acosó, me provocó, me tiró las manos. Y al día siguiente, se me acercó y me dijo: ‘Te comportas como una putita, que no me hablas”.

Además, agregó que “ahí tenía dos posibilidades, o me hago el machote y voy y le pego un combo. O no, me hago cargo de lo que políticamente significa esto. Me siento en la obligación de denunciarlo”, indicó Ignacio.

Tras la acusación de Achurra, la organización decidió marginar al sujeto de los próximos encuentros.