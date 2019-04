Jurado Fernanda Fuentes de MasterChef protagonizó tenso momento con Bárbara Lackington

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de MasterChef Chile, donde fue eliminado el participante Javier Lizama.

Sin embargo, además de esta revelación, fue momentos antes cuando se generó una polémica entre la jurado Fernanda Fuentes y la participante Bárbara Lackington.

Todo ocurrió cuando la rubia presentó su plato, compuesto por empanadas y pebre, y comentó al momento de estar frente a la chef que estaba “para hombres".

Las palabras no fueron bien tomadas por la experata, quien respondió: "Barbarita, está muy rico, yo lo he aguantado, no me he puesto a llorar ni nada. No puedes catalogar algo para hombre o para mujer”, remató.