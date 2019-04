Camila Recabarren: "Tuve que salir del clóset, decirlo para sentirme libre"

11:35 Modelo se refirió a decisión de confesar su gusto por las mujeres, el apoyo que ha recibido y los motivos por los que no lo contó antes.

A una semana de que Camila Recabarren revelara en su Instagram su gusto por las mujeres (la ex Miss Chile confirmó tener una relación con Dana Hermosilla), la modelo habló con el programa "Intrusos" de la Red sobre su decisión de salir del clóset. "Se trata de aceptarse a si mismo, quererse,amarse y respetar al otro.Estamos en una lucha contra la homofobia, el ciberacoso, contra el bullyng y es hora de visibilizar estos temas.Porque muchas veces al hacerlos tabú, al silenciarlos, eres complice de molestar a quien es gay. Por qué lo hice yo? Es una forma de hablar el tema",comentó.

Además, recalcó la importancia de normalizar estos temas. "Tuve que salir del clóset, decirlo para sentirme libre en este pais.Uno no lo deberia decir,pero en este momento es tema y hay que hacerlo publico hasta que se normalice".

Recabarren señaló que ha tenido clara su orientación sexual desde pequeña, ocultándolo por temor a las críticas. "No lo hice antes porque tenia miedo de que me iban a criticar mucho en las redes y fue al contrario. Muchas mamás me lo han agradecido porque lo han podido hablar con sus hijos".

También agradeció el apoyo que ha recibido de sus ex parejas. "(He recibido) Apoyos de todos, de mi familia, mi ex el Joaco (Méndez), vi que Alberto (Púrpura) fue a hablar a un programa de TVN.Siempre se han referido a mi con mucho respeto y eso se agradece".