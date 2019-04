Yanina Halabi por no tener la tuición de sus hijos: "Ha sido un dolor, es el más grande que he pasado en la vida"

La modelo Yanina Halabi, se refirió en declaraciones al sitio Biut.cl , a la situación judicial que vive tras su separación del también modelo, Patricio Laguna, que la mantiene alejada de sus hijos, luego de perder su tuición.

"Ha sido un tiempo duro. Obvio que ha sido un dolor, es el más grande que he pasado en la vida, estar lejos de mis hijos. Son chiquititos y te pierdes los procesos. Pero todo en su momento se va a aclarar", dijo Halabi.

Sobre la disputa, sin embargo, la modelo prefirió ser cautelosa y planteó que "prefiero no hablar mucho de ese tema, porque eso es parte de mi vida privada. Ahora estamos en un proceso legal, donde él (Laguna) está en su justo derecho".

Respecto de la imagen de sí que dejó su relación con Laguna, donde fue estigmatizada como una persona celosa, Halabi señaló que "por un hecho puntual que pasó se me encasilló. Lamentablemente sí pasó una vez, pero después no. Quedé encasillada y no hay nada que hacer, si la gente quiere seguir pensando eso, que lo piense. Los que me conocen saben cómo soy y con eso me basta y me sobra".