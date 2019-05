Error de doblaje en "Game of Thrones" se convirtió en viral

El último capítulo de "Game of Thrones" sigue sumando críticas, si en un principio los seguidores de la serie se quejaron de lo oscuro que se veía el capítulo, ahora las emprendieron con más de un problema de subtítulo que tuvo el episodio.

Y es que para contentar a todos los espectadores y frenar las webs piratas, HBO ofrece los episodios en diferentes plataformas y en formatos para todos los gustos: versión original, español neutro y español peninsular.

Lo que trajo un error por la opción del doblaje Los espectadores que eligieron esta opción tuvieron algunos problemas para comprender la pista clave que Melisandre le dio a Arya por culpa de una mala traducción.

la pésima traducción de un momento clave del capítulo no ha dejado indiferente a nadie. Ocurre cuando Ser Davos intenta que Daenerys lo vea para encender las trincheras en un momento crítico en inglés dice“she can´t see us”, que significa: “no puede vernos”.

Sin embargo, el doblaje castellano realizó literalmente su traducción fonética y se escuchó como “sicansíos”.

Las redes sociales no tardaron en hacerse un festín con distintos memes y bromas sobre lo sucedido.

Pero los problemas de subtítulos no terminan ahí ya que los espectadores también tuvieron problemas para comprender la pista clave que Melisandre le dio a Arya por culpa de una mala traducción.

Durante el reencuentro entre ambas, la joven Stark dijo a la Mujer Roja: “dijiste que cerraría muchos ojos para siempre”. Pero tanto en español neutro como en los subtítulos ella dijo: “dijiste que cerraría mis ojos para siempre“, desatando la inquietud entre los fans por lo que eso implicaba.

Motivos que tienen al tercer episodio de la octava temporada como uno de los más criticados de la producción.

Solo quedan tres episodios para saber quién se sentará en el trono de hierro y HBO ya informó que una semana después del transmitir el capítulo final, estrenarán el documental "Game of Thrones: The Last Watch". Dirigido por Jeanie Finlay y con una duración de dos horas, contando cómo se grabó el último ciclo.