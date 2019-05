Claudio Reyes "No me llaman de la tele por facho"

De visita en el programa "La Cuarta poder" del diario La Cuarta, Claudio Reyes aseguró que no recibe propuestas de las televisión por su postura política. "Felipe Armas también, igual que yo, está fuera de televisión por haber dicho que era anticomunista. Porque los fachos somos los pencas en este país, los otros son los buenos”,reclamó.

El actor que personifica a Charly Badulaque asegura que es mejor que varios colegas que salen en pantalla. “No me llaman de la tele por facho, pero no por malo, porque he visto a unos más pencas que yo y ahí están con la bandera de este colorcito (su polera roja)”, agregó el comediante.

Y no quedó en eso, ya que en un arranque de sinceridad criticó en duros términos a su colega, Daniel Muñoz.“El niño símbolo de las películas chilenas es Daniel Muñoz, y en todas es el mismo personaje. ¡Pero qué mal actor!”, subrayó Reyes.

También se refirió en duros términos al director Vicente Sabatini. “Él fue el que me cortó de la televisión, no quiero ni hablar de ese señor”, comentó.