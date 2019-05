Vale Roth publicó fotografía del pasado para probar que no se habría hecho cirugías plásticas

Diversas reacciones ha generado en sus redes sociales Valentina Roth, luego de publicar una fotografía donde busca demostrar que no se realizó ninguna intervención quirúrgica en su rostro.

En las imágenes que compartió se puede ver a la bailarina con su rostro actual y a un costado una postal de cuando era una adolescente.

"Ojo que mi nariz supuestamente está operada y me puse pómulos también. Miren esos pómulos, Dios mío. ¡¡Siempre los he tenido así!! El hocico de pato no más me arrepiento jajaja", escribió.