Camila Recabarren prepara autobiografía y confesó que no pasa por buen momento con su pareja: "Ella quiere algo más serio"

De visita en el programa "Viva la pipol" de Chilevisión, Camila Recabarren comentó cómo ha vivido el asumir públicamente su gusto por las mujeres y las repercusiones que ha tenido.

Recabarren contó como le ha costado que sus padres asuman que a ella le gustan las mujeres, y aunque al principio quiso dar indicios de que alguien cercana a su familia le ha costado asumir su condición, finalmente,señaló que esa persona es su padre.. "Es una persona muy cercana de mi familia que quiero mucho, mucho y que está medio enojado conmigo... bueno para qué voy a darle más rodeos, es mi papá".

A su mamá también le costó aceptar el tema. "Me dijo tolero a dos hombres dándose un beso, pero a dos mujeres no. Pero yo entendí que era también por la sociedad de la que ella viene, ahora todo es distinto",agregó.

Respecto a como abordó el tema con su hija, Recabarren confidenció que se preparó para dicha conversación pero se sorprendió con la respuesta."Me dijo mamá un hombre puede estar con una mujer o una mujer con una mujer. Tienes que ser feliz y yo quedé plop. Los niños vienen con el chip cambiado".

Al ser consultada sobre su relación con Dana Hermosilla, la ex Miss Chile señaló que no pasan por un buen momento. "Yo la quiero mucho a ella, pero ella quiere algo más serio y yo todavía no estoy preparada. Es una hermosa persona, sabia, tiene una inteligencia emocional envidiable y su apoyo fue grande cuando hice la noticia pública. Yo le he dicho que si esto se acaba ojalá podamos ser grandes amigas después".

En el programa la modelo también contó que se encuentra preparando una autobiografía y que sorprendería con algunas de sus confesiones."Hablo mal,pero escribo bien (...) avance en este libro, son 13 capitulos que ya tienen titulo de cada episodio de mi vida".