Actriz de "Gloria", Paulina Garcia, revela episodio de abuso en libro

Según informó el diario La Segunda, el 20 de mayo llegará a librerías el compilado "Yo te creo, testimonios de abuso a mujeres chilenas" (Alquimia Ediciones), un texto que recopila episodios biográficos de abuso narrados por mujeres del mundo de las letras y las artes. Las historias fueron reunidas por Natacha Oyarzún, luego de darse cuenta de que el abuso les pasa "a todas las mujeres, de cualquier edad y a cualquier hora del día". "Yo te creo" recoge relatos de las escritoras Nona Fernández y Macarena García Moggia; de la ilustradora Sofía F. Garabito, de la periodista Rayén Araya y de la actriz Paulina García.

Uno de los testimonios que se destaca es el de la actriz protagonista del film "Gloria". "Pero ese día en que el hombre me llevó al segundo piso del edificio para que le indicara el número de departamento, andaba con esa falda. Él la levantó, metió las manos mientras frotaba su cuerpo contra la niña que yo era y su boca chupaba la mía.A lo mejor supe que estaba en peligro y que no era normal como me apretara contra la pared. Quiero acordarme,pero la idea de haber sido estúpidamente ingenua y confiada se azota en mi memoria. Me llenó de culpas. No corresponde, lo sé, pero mi mente fijó ese recuerdo con temor y culpa", escribió la actriz.

El libro también incluye testimonios anónimos recopilados por el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) y el informe Valech.