[VIDEO] Mario Velasco aseguró haber tenido por lo menos 100 parejas sexuales, incluyendo, 15 famosas

"Impresionante”, fue la conclusión de Julián Elfenbein en el último capítulo de "Podemos Hablar" luego de que Mario Velasco respondió que ha tenido más de 50 “parejas sexuales” en su vida.

El personaje televisivo explicó que, sacando cuentas, llega a esa suma de manera “fácil” y que incluso son varias más. En tanto, detalló que, entre estas más de 50 mujeres con las cuales ha intimado, unas 15 son famosas.

"O sea, pensándolo, sí poh. Obvio. Tengo 40 años y mi vida sexual empezó a los 15 (...) Porque al final estamos hablando de 25 años, no siempre he estado en pareja. Y claro, si me pongo a pensar en los últimos dos años, que he estado soltero, por lo menos he tenido de siete a diez parejas, y ahí ya hay 20".

Entre las famosas nacionales que se le conoce a Velasco se cuentan Entre las relaciones más conocidas de Velasco se encuentran las que mantuvo con Pamela Le Roy, Maite Orsini, Lucila Vit, Carolina Mestrovic y Fran García-Huidobro.