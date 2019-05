Kenita Larraín relató el susto que pasó al interior de una pirámide en Egipto

"Pirámide Roja... Sigo recorriendo estos lugares con tanta historia... al llegar a la cámara, había un olor muy fuerte a amoníaco y salí arrancando... son muchos metros para entrar a ese lugar y hay poco aire...", así partió comentando María Eugenia Larraín, a través de su cuenta de Instagram, uno de los sustos que vivió durante su viaje por Egipto.

Kenita visitó una de las pirámides y no esperaba interrumpir su paseo por el lugar. Y es que, cuando estuvo ahí mismo en 2005 no quiso entrar por problemas de salud. Aun así, aseguró que tras este episodio no hubo problemas en otros sectores disponibles para el turismo.

"Yo la primera vez que vine a Egipto el 2005 no pude entrar porque tenía claustrofobia... menos mal que hoy ya es parte del pasado y en este viaje pude entrar a las pirámides y criptas sin problema", comentó.