Nicolás Yunge pidió disculpas a la familia de Massú: “Estoy pasando un pésimo momento”

16:05 Si bien, el ex chico reality aseguró estar “terriblemente arrepentido” reiteró que no va a “negar los dichos que dije”.

Polémica causó el ex chico reality, Nicolás Yunge, luego de haber asegurado a través de su cuenta de Instagram que estuvo involucrado en un supuesto acto sexual con el tenista Nicolás Massú.

Fue en el programa “Intrusos” donde se abordó nuevamente el tema y mostraron parte de una declaración de Yunge publicada en sus redes sociales, donde explica sus dichos tras el revuelo que generó.

“Estaba completamente ebrio. Yo tomo ansiolíticos, los cuales mesclé con alcohol. Yo estaba hablando y haciendo gestos, los cuáles no eran correspondientes a mi persona”, aseguró.

Además, insistió en que la forma en que se habría divulgado el caso por la prensa no habría sido la correcta. “No voy a negar los dichos de lo que dije. Pero lo que si me da impotencia y me da rabia es que hayan subido a medios de comunicación videos cortados donde me dejan a mi mal parado. Donde me dejan a mí como que yo hubiera hecho un acto que hubiera pasado a llevar a una persona, donde yo no lo hice”, insistió.

Sin embargo, a pesar de todo esto, reiteró sus disculpas a Nicolás Massú y a su familia. “La culpa de haber hecho tamaña imbecilidad. Le pido disculpas a todos los involucrados. No voy a hacer más ´en vivos´ ni nada, fui un desubicado.

Estoy pasando un pésimo momento. Reitero mis disculpas a la familia de Nicolás Massú principalmente”, aseguró a través de un mensaje enviado a “Intrusos”, agregando que “estoy terriblemente arrepentido”.