Jennifer Aniston sorprendió con topless a sus 50 años

Jennifer Aniston cumplió 50 años en febrero y aunque en su fiesta tuvo como invitado a su ex, Brad Pitt, le comentó a la revista Harper's Bazaar que su relación con el galán de Hollywood es parte del pasado

"Creo que tenemos muchas almas gemelas. No creo que haya una sola"", señaló la estadounidense que por estos días promociona la película de Netflix, Murder Mystery junto a Adam Sandler.

La estrella comentó que por estos momentos se encuentra soltera."Para ser honesta, no tengo tiempo. Tener citas no ha sido una de mis prioridades (...)Siento que el romance se presentará, y no se trata de buscarlo, ¿sabes? Cuando llegue la llamada, será bienvenida ", comentó la ex esposa de Brad Pitt (2000- 2005) y Justin Theroux (2015 -2017).

Una jugada sesión de fotos, que incluyó un topless, ha hecho que la publicación sea comentada en todo el mundo. "Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor",comentó la actriz .

Aniston entrena entre 4 y 5 días a la semana."Durante los últimos dos años, entreno con Leyon, quien es mi entrenador de boxeo. Él me dio un amor por el ejercicio que nunca antes había tenido. Es mental, es físico, mantiene tu mente aguda. Es algo que realmente espero con ansias: lo deseo",recalcó.