Pamela Leiva: "Toda la grasa que tenía en el cuerpo era como una prisión"

Pamela Leiva estuvo en un nuevo capítulo de la “Divina Comida” de Chilevisión, donde compartió con Álvaro López, Nicolás Saavedra e Isidora Urrejola. En la oportunidad abordó cómo fue su proceso, luego de pesar más de 100 kilos.

“Ahora tengo una buena onda con la comida, porque he pasado por distintas etapas después de operada. La subida de peso fue algo que no vi. Como que cada año iba engordando un poquito más, y de repente me veía… Porque yo era una niña delgada, normal. Y cuando salí del colegio quedó la embarrada”, aseguró.

Y si bien, aseguró que todo fue “paulatino”, cada vez “el rebote era peor”. Por lo mismo, aseguró que entró al reality 1810 para operarse, todo esto después de haber quedado cesante.

“Me pongo a buscar trabajo y no me daban, no me daban y no me daban. Y me voy a trabajar de nana puertas adentro. Y fue heavy para mí, porque trabajaba, estudiaba, ganaba buena plata en esa época, y después pasar hasta pedirle a mi mamá que me comprara toallas higiénicas de nuevo era como ‘no puede ser, weón, no estudié para esto’.

Sin embargo, tras dar el paso y comenzar a perder peso, aseguró que todo fue cambiando. “Sentía que toda la grasa que tenía en el cuerpo era como una prisión. Decía ‘necesito bajar de peso para poder vivir’”.

Hoy, asegura que haber entrado al reality fue “la mejor decisión” que tomó en su vida. Aunque también hubo otro factor que la ayudó. “El hijo de mi jefa, el Jimmy, que es mi gran amigo, ellos practican la cábala. Y fue mi salvavidas en medio del océano”, contó, asegurando que cuando quedó seleccionada pensó en todo lo que había estudiado respecto al libro, “dije ‘tate, gracias a esto voy a conseguir mi cirugía. Me la pago yo’”, recordó.