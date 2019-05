Silvina Varas causó confusión entre sus seguidores tras publicación en Instagram

La ex chica reality Silvina Varas causó confusión en Instagram luego de compartir una fotografía junto a la que escribió "´ ¿Resistiré? ‘No, ni un día jajaja Un poco de humor no le ponga color buenas noches".

De inmediato muchos usuarios comenzaron a preguntar si se trataba de un anuncio sobre su supuesta participación en el reality show de Mega y Mtv.

Sin embargo, tantos fueron los comentarios, que la ex de Ignacio Lastra aclaró sus dichos en la misma publicación: "Era tallaaa ojooo. La foto se prestaba para eso. No sea alharaca. No sea viaj@ cahuiner@", concluyó.