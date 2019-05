Padres de Britney Spears en guerra por salud de la artista

13:20 Mientras la madre quiere acceder a los documentos y tratamientos de la artista, el portal TMZ informa que la salud de la cantante no sería la mejor.

Según el portal TMZ, Lynne Spears siente que su hija, la cantante Britney Spears necesita ayuda urgente. Es sabido que el padre de la artista, Jamie, es quien maneja los asuntos de la interprete de "Baby One more Time" y ha manejado su última internación.

Pero ambos padres, ahora separados, se encontrarían en guerra por el bien de su hija.

Lynne ha presentado documentos a la corte para tener acceso a la información médica y tratamientos de su hija.

La lucha entre los padres es porque mientras Jamie estaría tratando de dar estructura y disciplina a la ex de Justin Timberlake, su madre sería más permisiva.

Según TMZ, la última internación de Spears en un hospital siquiátrico por 30 días no habría dado buenos resultados. Los doctores ya no estarían trabajando con ella y no han logrado dar con la combinación de medicamentos adecuados para ella.