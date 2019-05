Adriana Barrientos aseguró que su ex pareja la amenazó con quitarle a su mascota

Complejos momentos se encuentra viviendo Adriana Barrientos, luego de haber sido amenazada por su ex pareja de quitarle a su mascota.

Según contó a AR13, se trataría de los sobrinos de Gonzalo Cáceres, Cristóbal; y la hermana de él. "Me llamó la hermana de Cristóbal diciendo que me iban a quitar al perrito y ahí me hizo alarma, porque yo la verdad la tengo como una hija. (…) La gente puede ver todo lo que la cuido, quiero y amo. La verdad me dolió mucho porque yo me he encariñado bastante”, aseguró.

Incluso, insistió en que “una mascota no es lo mismo que un auto, no es lo mismo que un bolso, es algo con quien tú tienes un sentimiento involucrado. (…) Lo estoy pasando súpero mal con esto", reconoció.