Pamela Díaz tras comentario de Daniela Aránguiz: "¿Por qué le doy asco? ¿Estoy hedionda?"

09:35 La Fiera dijo que "la Daniela para mí no es un motivo ni siquiera para discutir", luego de que la ex Mekano comentó una foto suya junto a Camila Recabarren.

Una imagen de Camila Recabarren en Instagram, reavivó la polémica entre Pamela Díaz y Daniela Aránguiz, luego de que la ex miss Chile posó junto a la "Fiera" en la imagen.

En la imagen, Aránguiz comentó "shusha, me dio como una arcá (sic), pero no es por tí Cami linda mi amor".

Con posterioridad, en Intrusos, Pamela Díaz se refirió al comentario de Aránguiz.

"¿Por qué le doy asco? ¿Estoy hedionda? Le iba a poner 'me gusta', pero estoy bloqueada. Le quería poner ‘'me gusta', porque me gusta la gente que se expresa" dijo Díaz.

La animadora de "La Noche es nuestra", sin embargo, le bajó el perfil al comentario y señaló que "la Daniela para mí no es un motivo ni siquiera para discutir. Sí me llegaron comentarios de lo que había hecho, la gente de maquillaje y todo, pero yo me río nomás. Ni siquiera me molesta".

"De la Daniela no hablo después de Vértigo, cuando a ella le molestó mucho que no la apoyara en un comentario que ella hizo respecto a su marido con alguien de Colo Colo. Y yo no me meto en tonteras. Cada uno con lo suyo" aseguró Pamela Díaz.