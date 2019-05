Oriana Marzoli confesó que le fue infiel a Luis Mateucci en Doble Tentación

Oriana Marzoli la polémica española que se hizo conocida en nuestro país por su participación en los realities de Mega, hoy tiene su propio programa online Mtmad . En el último episodio donde participó su ex ,Alex Consejo, hicieron El test del ex novio y juntos se refirieron a cómo se conocieron, entre otras cosas.

Ademásm recordaron su paso por el reality Doble Tentación. “La gente se preguntará por qué narices yo me volvía loca cuando veía a Alex liándose con otra, pero es que en el fondo yo sentía todavía por Alex, yo no había todavía superado el tema Alex, porque cuando yo me dejaba con Luis, yo volvía con Alex. Ahora me confieso por primera vez en la vida”, confesó.

Entre los temas que trató, el que más llamó la atención fue cuando admitió que le habría sido infiel al argentino Luis Mateucci, aludiendo a los momentos que compartieron en el reality.

“También voy a confesar que alguna vez debajo de las sábanas pues sí me liaba con Alex. Pero ya sabéis, yo tenía que disimular

Además, confesó que cuando se enteró de la relación de Alex con la argentina Paula Bolatti, se volvió ‘loca de celos’.

La rubia incluso reveló que su posterior relación con Luis Mateucci surgió «por no darle el gusto (a Alex) de viera que yo había perdido, yo siempre gano, sabes a mi parecer y yo no puedo permitir que un tío que me haya jodido delante de todo Chile, España y todo el mundo encima me diga que ‘no obligada estás conmigo".

La relación de Marzoli y Mateucci duró dos años.