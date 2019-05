Juan Pedro Verdier tras decisión judicial por filtración: "No voy a descansar hasta que este tipo se haga responsable"

El esposo de Karen Bejarano, Juan Pedro Verdier, se refirió al difícil momento que viven tras enterarse que Julio Valezero, acusado de sabotaje y usurpación de nombres y documentos provados en contra de él y su esposa, había dejado la prisión preventiva.

Juan Pedro se mostró molesto por esta desición, luego de que afirmara que se enteró de esta noticia mientras estaba en Brasil por temas de trabajo. "A Karen le avisaron de la Fiscalía" contó a Las últimas Noticias.

Supuestamente el ecuatoriano debería estar en prisión por 100 días mientras dura la investigación. "No sé que pasó. No puedo creer que hayamos tenido que esperar dos años y meses para que lo encontraran y no sirvió de nada. Me imagino la frustración que debe sentir la gente con la cantidad de episodios similares a este ocurren día a día" expresó Juan Padro desde Brasil.

Además contó que el acusado quedo con arraigo nacional y firma mensual. También tuvo palabras para referirse a su esposa y como tomó esta noticia. "Ella es una mujer tremendamente fuerte y valiente, ha sido mi soporte. Se puso nerviosa porque me escuchó mal a mí, pero ella es muy fuerte".

Finalmente, tras la opción de poder apelar, Juan Pedro añadió que "tenemos gente que trabaja con nosotros y que nos informa las medidas que podemos tomar. No voy a descansar hasta que este tipo se haga responsable por todas las cosas que hizo. Va a pagar".