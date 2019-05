[VIDEO]Filtran video de Óscar Gangas en estado de ebriedad

En el registro la mujer acusa al comediante de haber provocado una violenta situación en su casa, donde Carabineros la agredió.

El comediante fue consultado por el programa Intrusos de La Red sobre este confuso episodio, y él aseguró que llegó a la casa de la artista (sin querer revelar el nombre, para no "perjudicarla").

"Ella me ebrió y me drogó y me robó el teléfono celular,ropa y plata (...) Vamos a alargar el tema y se va a poner desagradable. Porque yo quiero saber qué me pasó ese día entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche porque no me acuerdo. Yo fui la víctima (...)no sé qué huevá le habrán puesto al copete, pero ahí me viste", se defendió el comediante que dice que hace años no bebe alcohol.

Caro, por su parte,contactó al programa de farándula y aseguró que el humorista llegó hasta con una botella de whisky, que consumió solo. Ella estaba con sus hijos de 16 y 6 años.

Sin embargo, y ante el evidente estado de ebriedad del humorista, ella le prestó la cama de su hija para que durmiera un rato, ya que debía manejar a su casa de regreso, pero no estaba en las condiciones para hacerlo.

Pero según la vedette, Gangas estaba "muy cómodo de la cintura para abajo desnudo, yo no sé si se habrá quedado dormido o no habrá sabido donde estaba, juro que no lo sé. pero yo le dije '¡Por favor, vístete! ¿No te das cuenta que están las niñas?', reveló.

Agregando que "lo eché por la calle Boroa y me quedé con las llaves del auto, le dije 'anda a tomar un taxi, cualquier cosa, mañana vienes a buscar el auto', y lo saqué de ahí", explicó.

Tras esto, el humorista, quien en 2017 confesó que era alcohólico, volvió a la casa de Marjorie sin entender lo que ocurría, pero buscando las cosas que se le habían quedado.

La hija (6) de la mujer se asustó porque Gangas no se quería retirar del lugar, por lo que llamaron a carabineros, pero según ella, la golpearon para borrar videos que grabó del comediante.