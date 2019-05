El duro momento familiar de Mauricio Flores: Su mujer sufre cáncer de mama

Mauricio Flores visitó junto a Gigi Martin el programa Viva la Pipol de Chilevisión, la dupla humorística vive un duro momento personal. Mientras por un lado Gigi sufrió la muerte de su suegra hace poco, Flores acompaña a su mujer en su lucha contra el cáncer de mama.

Flores se quebró luego de que ella apareciera en pantalla para dedicarle un cariñoso saludo, en el que además le agradeció por todo el apoyo que le ha dado durante estos meses.

“Gracias por todos estos meses que han sido tan difíciles, nadie se imaginó todo lo que íbamos a vivir como familia, como matrimonio”, comenzó señalando.

Luego agregó que: “El doctor dijo que esta enfermedad une a las parejas o las separa, gracias a Dios no ha sido la segunda opción, sino que esto nos ha unido mucho. Te agradezco toda tu tolerancia, porque estás siempre ahí esperando que se me pase el mal genio y ayudándome cuando no me puedo levantar”.

“Yo sé que para ti es muy difícil verme llorar de dolor y tú llorar conmigo y después subirte al escenario a hacer reír a tanta gente para generar recursos para pagar todo esto, te agradezco de corazón, espero que esto sea, no sé si una prueba, pero que lo podamos pasar juntos y que sigamos juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Te amo mucho y espero seguir sanándome, para seguir disfrutando contigo esta vida maravillosa”, finalizó la mujer, cuyas palabras hicieron que el artista no pudiera controlar el llanto.

Tras esto, Mauricio comentó a grandes rasgos lo difícil que han sido estos meses y cómo han enfrentado esta enfermedad, luchando con mucha fuerza para salir adelante.

Ella es el pilar fundamental de nuestra familia, es mi cable a tierra ella, es todo, si pudiese comparar, aunque son odiosas las comparaciones, después de todo el amor que me dio mi mamá nunca alguien me había amado tanto, ni yo había amado tanto”, manifestó Flores para ejemplificar lo importante que es su mujer en su vida.

En la oportunidad, también se refirió a las parejas que se distancian en este tipo de enfermedades, algo que el médico les dijo apenas les entregó el diagnóstico, comentando que cerca del 80% de las parejas terminan distanciadas, lo que en su caso ha sido todo lo contrario, pues él está con toda su energía en ayudar a su esposa a salir adelante, y acompañarla en esta batalla.

“Nos unió más y si pudiese pasarme la mitad de sus dolores yo los recibo para que esto se termine luego. Tengo fe de que Dios la va a sanar”, sentenció.