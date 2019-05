Maluma se refirió a Paloma Mami: "Me encanta lo que está haciendo"

14:46 El cantante colombiano conversó sobre su próximo concierto en Chile y además tuvo palabras para elogiar a la intérprete de "No te enamores".

Adidas Originals invitó a Maluma a participar en una propuesta creativa realizada en México y en una entrevista con T13 se refirió a su próximo concierto en Chile y además tuvo palabras para elogiar a la cantante Paloma Mami.

Al ser consultado si le gustaría colaborar con algún artista chileno, Maluma expresó que "Ah, sí. Sí, me encanta lo que está haciendo Paloma, creo que lo está haciendo muy bien con su carrera, también hacía falta un representante de Chile, que pudiera y más que todo femenina, me parece que es algo muy bonito, así es que claro que sí, pronto podría venirse algo por ahí".

Además, tuvo palabras para referirse a su próxima visita a Chile en unos días más.

"Estoy muy emocionado, no lo puedo creer que voy a volver a Chile después de un tiempo. El público chileno siempre me ha dado mucho cariño, me ha dado mucho amor, tengo recuerdos impresionantes de Viña del Mar y desde ahí ha venido como esa conexión también con Chile, así es que les tengo muchas sorpresas el show va a estar increíble, literalmente vamos a estrenar el nuevo show ahí, "11:11", la gira "11:11".