Loreto Aravena: "Me vengo cuestionando hace un tiempo seguir trabajando en televisión”

Según informó Glamorama , anoche en el lanzamiento de las nuevas teleseries de Canal 13, Loreto Aravena sorprendió contando que

ha reflexionado sobre la posibilidad de alejarse de la televisión.

"Trato de hacer caso omiso a las críticas negativas. Trato de tomar solamente las críticas positivas, si no, uno se enferma. En esta profesión estás tan expuesto, y además uno se expone tanto más. Si de verdad me hiciera cargo de todo lo que dicen, no podría vivir. Y tengo una hija por la que vivir",comentó la actriz que será parte de la nueva vespertina de la señal Amor a lo Catalán.

Si bien Aravena ha aprendido a lidiar con la fama en los últimos años, se cuestiona si vale la pena seguir."Pero no sé cuánto más me quede en ese sentido, porque, como te digo, mi hija ha sido muy importante en mis últimos años y no sé si quiero seguir así de expuesta. Entonces, me vengo cuestionando hace un tiempo seguir trabajando en televisión".

El no poder pasar desapercibida sería uno de los motivos que tiene a la artista pensando en el retiro mediático. "Porque uno está muy expuesto y uno se sobreexpone también con las redes sociales. Vivimos en un mundo en que uno se valida a través de la foto, se valida a través del comentario, y no sé si quiero eso para mi vida. Me gusta tratar de pasar más piola y la tele no te permite eso. Llevo 11 años en televisión. Antes pasaba súper piola en la calle y ahora ya no”".

Finalmente,todo indica que la falta de privacidad sería el mayor inconveniente para la actriz de Pacto de Sange. "Lo que me afecta es, por ejemplo, ir a un restaurant y que mi hija me pregunte: ‘¿por qué se quieren sacar una foto contigo, mamá?’. Y es como que no le alcanzo a explicar por qué se quieren sacar fotos con la mamá o me reciben con cariño en la calle. Ella tampoco lo alcanza a entender. Y no sé, empiezo a cuestionarme un poco si quiero que sea hija de, como entregarle ese legado que igual es súper fuerte”.