Begoña Basauri vivió incómoda situación en la calle: Seguidora la trató de "fea"

Begoña Basauri reveló el mal rato que pasó cuando luego de hacer un móvil, una mujer se acercó a pedirle una fotografía para después empezar a tratarla de "fea".

La historia la desclasificó María José Quintanilla durante el Mucho Gusto . "Fuimos a un móvil y nos paso algo doloroso e irritante y me salí de rosca. No voy a aguantar que a una mujer, que es mi amiga, le vengan a decir algo que pasa su limite", comentó la ex Rojo que prefirió que Basauri relatara lo ocurrido.

"Fue lo tipico después de los móviles la gente se acerca y les decimos que después de salir del aire nos tomamos fotos y conversamos. Una señora nos dice 'nos podemos sacar una foto?' y nos pasa al nieto. Venia con 2 nietos una familia entera. Era como la matriarca, me mira y me dice 'uta que eres linda cabra'.Le agradezco y de la nada me dice 'en la tele te ves tan fea, pero tan fea'. Y yo como que le digo si bueno, 'es que en verdad te vez fea, fea' (... )En un minuto le dije señora ya entendi, es la cara que tengo", comentó la panelista.

A pesar de que la actriz trató de manejar la situación con tacto, Quintanilla no aguantó que pasaran a llevar a su amiga."No me acuerdo lo que le dije pero no fui simpática. Le dije 'me está bromeando? La esta viendo? Porque de fea no le encuentro nada. Le dije que pusiera HD, que no era mi problema era suyo", relató la cantante.

Por su parte Begoña no negó que la situación la afectó. "La señora continúa diciéndome esto. Y le dije,por qué me dice que soy fea, en verdad esas cosas duelen, a pesar que soy grande. Es tan subjetivo. Ella siendo una mujer grande de edad y talla, me dice 'sabes lo que pasa es que eres muy flaca y te ves gorda en la tele'. Lo que le molestaba es que en la tele me veía más gorda, la miré y fue el minuto en que conecte y me di cuenta que no tiene que ver conmigo sino como se ve ella y como no se ha sentido representada (...) Lo que más nos chocó es que estaba con su hija, que estaba descompuesta y con su nieta", recalcó.