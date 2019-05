Vasco Moulián por María Luisa Godoy: "Me trataba como enfermito"

08:55 El actor se refirió al matinal de TVN en conversación con Me Late de TV+.

El actor y panelista de TV, Vasco Moulián, se refirió al matinal Muy Buenos Días de TVN y calificó al programa del canal público como un "gallinero", informó Glamorama.

Moulián, entrevistado en Me Late Prima de TV+, apuntó contra la conductora del espacio, María Luisa Godoy, de quien dijo, "dicen que se lleva mal con otra persona ahora, en el panel nuevo".

"Yo me alegro que les esté yendo bien. Uno no ve nada extraño, como que la María Luisa (Godoy) le tenga mala a alguien. La María Luisa me trataba como enfermito, eso sí, pero yo la quiero mucho" dijo Moulián.

"‘Pero Vasco, cálmate, no puedes decir eso. Estás en el canal de todos los chilenos, Vasquito, estás en el canal de todos los chilenos’. No nos estaba viendo nadie, pero en fin. ‘Oye, Vasquito, por favor, yo te pido…’” dijo el actor, que era la manera en la que Godoy le hablaba.