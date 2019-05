Vanesa Borghi reveló que recibió una oferta laboral del extranjero que podría aceptar

Aunque insiste en que su hogar es Chile, de hecho se nacionalizó en 2016, Vanesa Borghi no se cierra a la posibilidad de emigrar para explorar nuevos caminos laborales.

La coanimadora de "Morandé con Compañía" será una de las anfitrionas de mañana en "La Divina Comida", donde le comentó a los otros invitados -los actores Erto Pantoja y Felipe Ríos y la cantante Denise, de Agua Turbia- que recibió una oferta desde el extranjero que, si resulta, no rechazará.

Hace dos años que la también modelo de 35 años conduce el programa "Vivir Mejor", para Televisa y TV Azteca, "y ahora gracias a ellos me surgió la posibilidad de hacer un proyecto en Estados Unidos; si se da yo no digo que no. Amo este país, pero no significa que me cierre las puertas, o sea si es un crecimiento profesional, ¡nos vamos!", contó en plural, en alusión a su marido, Danilo Sturiza.