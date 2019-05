Álvaro Salas: "Obviamente los problemas no se prestan para la risa"

De la inmigración, los jóvenes y hasta de la gira presidencial a China se ríe en su nuevo show Álvaro Salas. Pero no de su vida personal. Las demandas por paternidad en su contra que lo tuvieron en los titulares el año pasado para son un tema personal que "no da para la chacota".

Tras el revuelo judicial, que sigue en curso con una demanda por resolver, el ex Pujillay estuvo alejado de los escenarios. Eso hasta el viernes pasado, cuando estrenó en el Hotel Plaza El Bosque su show "Humor, así de simple", que estará cada viernes y sábado en ese lugar y que Salas espera llevar de gira.

"Estoy como cabro chico, como si estuviera recién empezando en esto", dijo a hoyxhoy sobre este nuevo show que bautizó así "porque hoy día estamos con tantos temas que están totalmente vetados, y otros que hay que tocarlos con mucho cuidado, con tanto eufemismo, 'la gente en situación de calle', 'la gente de color', hago humor con eso".

Paso por la actualidad, lo que está pasando en el país, en países vecinos, todo con mucho respeto; la cantidad de amigos extranjeros que tenemos en nuestro país, hasta los viajes del Presidente, pero no profundizo. Paso por la familia, los niños, los jóvenes, el matrimonio y la televisión.

Cualquier persona que tiene algún problema no se ríe de los problemas, es como natural. Y el tema de verdad que no da para la chacota. Son cosas personales que las tengo muy manejadas, que están en vigencia todavía, así que con mayor razón. Mucha gente me pregunta ¿te ríes de lo que te ha pasado? No tiene nada para la risa, les digo. Hay tanto tema, que no es necesario llegar a esos temas.

También, de todas maneras. El año pasado, sobre todo, fue un año muy ingrato, muy duro y estamos de a poco saliendo. Pero te insisto, yo estoy abocado de lleno a mi trabajo y trabajo mucho buscando temas nuevos y obviamente los problemas no se prestan para la risa.

Los chilenos somos, me incluyo, muy especiales. Yo no uso redes sociales, pero desde el anonimato la gente dice muchas cosas, pero cuando está frente a uno me gritan 'grande, monstruo, lo echamos de menos' y a mí me da risa porque digo 'esa misma persona me ha hecho pebre en redes sociales'. Entonces en la calle no he tenido nada de eso, por suerte.

En la rutina no, obviamente que bajó el nivel de actuaciones el año pasado, especialmente en el verano, pero en la rutina no porque nunca abordo este tipo de problemas, arriba del escenario no es problema. Lo que sí, la agenda se vio bastante disminuida.

Conocido como "el rey del chiste corto", Álvaro Salas se siente representante del "humor clásico", ese que este año en el Festival de Viña del Mar Dino Gordillo defendió ante todos los micrófonos.

"Hoy día la lleva el stand up pero hay humor para todos los gustos, en Chile hay harto donde elegir", dijo. "Suena bonito el humorista clásico", agregó, y comentó que "hemos pasado por el humor musical, el humor de duplas, con Melón y Melame, los Dinamita Show, el humor político tuvo su momento y cuando uno va sobreviviendo a estas corrientes y uno sigue trabajando dice 'el humor clásico se mantiene'".