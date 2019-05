Mamá del "Cangri" habló del primer Día de la Madre sin su hijo

A tres meses de la muerte de Sebastián Leiva ( "el Cangri") en el desierto boliviano, su madre Leonor Bravo habló sobre como vivirá el primer Día de la Madre sin su hijo.

"Siempre que me acuerdo me dan ganas de llorar pero tampoco le puedo echar a perder el Día de la Madre a mis otros hijos, tengo tres más.Obviamente que no va a ser igual que todos los años igual nos va a dar pena pero bien,siempre tirando para arriba porque sé que va a estar en algún lado, ahí. Y ya me está regaloneando porque ya me trajeron flores. Una compañera ayer me invitó a almorzar y siempre que alguien tiene un gesto amable conmigo siento que es él, el que me hace todos esos cariños",comentó al matinal Bienvenidos.

También se refirió a lo que más extraña del popular "Cangri". "Sus abrazo, besos, cuando el Nico (otro de sus hijos) y sus amigos me abrazan, siento que es él".

Bravo contó cómo fue el último día de la madre que compartió con Sebastián el 2018."Me estaba acordando que el año pasado golpearon y me habia mandado un desayuno bien bonito con flores y globos. Él se complicaba porque noi hallaba qué regalarme , yo le decía que nada que quería estar con ellos todos juntos",detalló.

Hace poco se enteró de las palabras con las que Sebastián se refería a ella con otros. "Fue a un viaje a Antofagasta con su hermano Nicolás, el Nico me dijo que el Seba escuchaba mucho una canción que se llama 'madre mia' y me decia que me iba a hacer una canción. Pero no me la hizo le dije al Nico. Y él me decía 'mamita el Seba hablaba tantas cosas lindas de usted esos días (...)Creo que inconcientemente sabia que se iba a ir y por eso la cancion es muy bonita, dice que quiere que me sienta orgullosa (...) Cuando la escucho siento que él me la está cantando".

Bravo sorprendió al comentar el presentimiento que siempre tuvo respecto a Leiva. "Siempre pensé que el Sebastian iba a morir joven, nunca se lo comenté a nadie porque creía que si lo decía iba a pasar. Pero siempre tuve ese pensamiento que lo veia tna parecido a su papá, también era así. Muy acelerado, de hacer muchas cosas (...) Como que sienten, inconcientemente, que tienen poco tiempo y quierne hacer todo rápido".

La mujer se refirió a Aracelí Díaz, la novia del "Cangri" que está a poco de convertirse en madre."Le va a tocar pesado el tema porque que lindo hubiese sido que estuviera le. Para cualquier mujer e slindo pasar un embarazo con su pareja.Le tocó una di´fiicl situación pero sé que va a ser una gran mamá porque ella es una linda persona, super repsonsable y espera con ansías a su hija. Sé que la Josefa va a ser un bálsamo para nuestras vidas".