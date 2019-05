Vasco Moulian sin filtro: "Nunca vi algo más desagradable que Hugo Valencia"

Todo indica que en su paso como panelista en el Muy Buenos Días, Vasco Moulian, no lo pasó tan bien. Ya sin tener que ir al matinal de TVN, Moulian hizo una dura crítica a sus compañeros en el programa Me Late Prime de TV+ y que conduce Daniel Fuenbzalida.

El ex ejecutivo de Canal 13 calificó de “familia” al espacio en el que participó. Habló del “doble discurso” de Nacho Gutiérrez sobre el rating, dijo que María Luisa Godoy “me trataba como enfermito” y dedicó palabras especialmente duras al periodista Hugo Valencia.

El crítico de televisión no tuvo ningún tacto a la hora de sacar a su ex compañero Hugo Valencia al pizarrón. “Te voy a ser honesto. Yo nunca vi algo más desagradable que Hugo Valencia. Desagradable en términos profesionales. En términos de compañeros de trabajo era un tipo que me hacia así (se pone el dedo en la boca, como haciendo callar a alguien) ¡El, así! ¡A mí! Como si hubiese sido ejecutivo de algo, como si le hubiese ganado a alguien (...) Yo creo que no cacha nada de tele, y es como editor de la parte de espectáculos (del matinal de TVN)", comentó.

Eso sí, destacó el lado humano del panelista de espectáculos.“Como ser humano no tengo ningún problema, fue bastante gentil las dos veces que nos tocó irnos en alguna van a algún lado. No tengo ningún problema".

También se refirió a Daniela "Chiqui" Aguayo que en más de una ocasión lo molestó por su salud. "Y la Chiqui jugó un poquito con el tema de mi locura (...) Un poquito harto con eso. Y yo le dije ‘¿sabes Chiqui? No me molesta. No tengo ningún problema en decir que tengo bipolaridad, como muchos chilenos en Chile. Y que las isapres, es un fiasco el tema de la salud mental en Chile”.