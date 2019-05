[VIDEO] Florinda Meza trató de "indigna" a la "Chilindrina" 13:02 Viuda de Roberto Gómez Bolaños señaló en una entrevista a la televisión mexicana que no tienen ningún interés en volver a trabajar con María Antonieta de las Nieves.

Florinda Meza visitó el programa De Primera Mano donde comentó su conflicto con su ex compañera en El Chavo del Ocho, María Antonieta de las Nieves ( "La Chilindrina").



El disgusto viene desde 2001, cuando el célebre comediante Roberto Gómez Bolaños interpuso un recurso legal contra María Antonieta de las Nieves por los derechos del uso del nombre y personaje de la Chilindrina.12 años después, en 2013, los jueces fallaron a favor de María Antonieta de las Nieves y liberaron el uso del nombre y personaje a como mejor le plazca, sin tener que pedir permiso a Gómez Bolaños

En el programa se le preguntó si pensaba que María Antonieta de las Nieves le había robado a Roberto Gómez Bolaños,



"Yo siempre he dicho que ahí hay algo reprobable e inmoral; si aparte de ser tu amigo fue quien te hizo estrella me parece un poco una actitud no muy digna, pero cada quien con su vida y su conciencia. Volvernos a juntar, para mí no va", comentó la actriz.



Y así remató sus motivos para no volver a reunirse con De las Nieves: "Yo siempre diré ‘quiero ver el guión’ y después quiero conocer al elenco. Ella es muy buena actriz pero está y estuvo siempre empeñada en limitarse sólo a eso ( la "Chilindrina")".



Florinda Meza también descartó volver a interpretar el personaje que tanta fama le dio, principalmente en la década de los 80.



También negó la posibilidad de trabajar junto a Thaía en un musical en Broadway.Hace un tiempo, la cantante mexicana presumía muy orgullosa en su cuenta de Instagram una selfie con Florinda Meza, con quien se reunió en Nueva York



Actualmente, Florinda Meza dijo que no tiene contacto alguno con Thalía.

“No puedo hablarte de lo que nunca he tenido. Yo nunca he tenido un plan, pero además, no puedo hablarte de lo que no está hecho y lo que no hay”.



Tendencia en Facebook