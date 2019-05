Panelista de Intrusos desclasificó los "motivos" de la salida de Ivette Vergara del Mucho Gusto

17:21 Según César Barrera el alejamiento de la periodista del matinal se habría generado por problemas con el equipo y que no le daba espacio a sus compañeros.

A todos sorprendió el alejamiento de Ivette Vergara del Mucho Gusto y en Intrusos de la Red dieron detalles de los que serían los verdaderos motivos del alejamiento de la esposa de Fernando Solabarrieta del matinal.

El panelista César Barrera fue quien dio los detalles de los roces que gatillaron la salida de Vergara del programa.

César Barrera: “Esta figura, de lo que sucede con Ivette Vergara, se explica desde distintas aristas, si se quiere, para que el público lo entienda. Primero, según las informaciones que tenemos nosotros confirmadas, le habría hastiado al resto de la producción la actitud que habría tenido Ivette Vergara al aire, en vivo. Los habría hastiado. ‘Estamos como chatos con Ivette. No hace caso, no entiende. Le explicamos, le decimos cómo tiene que llevar el programa, y no quiere’.

“Y ella estaría, según frases que yo he recabado, estaría jugando, en buen chileno, para ‘Ivette Fútbol Club’. Vale decir, no les daría espacio a sus compañeros, no dejaría que los demás se pudieran lucir. Pensemos que es un matinal que tiene por lo menos 10 panelistas. O sea, tiene que ser una cosa mucho más coral.

“Y sobre eso, un datito solo para alimentar esta noticia. El contrato de Ivette Vergara llegaría hasta febrero de 2020. O sea, salió de pantalla, debería haber salido ayer, y hoy día habría pedido estar en pantalla, pero ya desde el lunes no estaría más en el matinal. Y está difícil que le hagan despedida por el ánimo que hay en el equipo.

“La situación contractual de muchos rostros de Mega, de muchos actores, incluso, de información que yo tengo, es que sería un contrato de planta. Por ende, no es un contrato de rostro, que rinden servicios y se retiran. Es algo más contractual, para que el público entienda las diferencias. Contrato que sería cercano a los 8 millones de pesos.

“Entonces, ellos preferirían, según las fuentes que yo tengo, esperar a que el contrato caduque. Y eso sería en febrero de 2020. Y yo le pregunté a mi fuente: ‘¿Me estás bromeando?’. La duda que tenemos nosotros: ¿cómo le van a pagar todo ese tiempo? Y dicen ‘la verdad es que nunca hubo una relación. Nunca hubo buena relación en todos estos años. Me dicen que nunca habría existido buena relación entre Ivette y el resto del equipo. Ni siquiera la parte de dirección, ni siquiera los jefes, sino que con el resto del equipo. Solo con Lucho Jara, que hay una especie de compadrazgo”.