Daniela Aránguiz rompió el silencio por infidelidad del “Mago”: “Él la pagó para que yo no lo pasara mal”

Revuelo causaron las declaraciones de Daniela Aránguiz, sobre la antigua infidelidad de Jorge “Mago” Valdivia. ““Fue difícil, como mujer. Al principio no lo apoyé pero con el tiempo sí”, contó en el programa “Podemos Hablar”, agregando que incluso fue extorsionado con fotografías de lo ocurrido.

“Yo no supe, pero todo ese tiempo lo pasó pésimo. Con el tiempo me di cuenta”, reconoció la modelo, comentando que luego se enteró que el futbolista pagó para que no se supiera de su infidelidad. “Él la pagó para que yo no lo pasara mal”, comentó, refiriéndose a que solía dormir mal y estar siempre “preocupado”.

Además, confesó que hoy suele revisar el celular de su marido. “Cuando puedo se lo reviso, cuando lo deja sin la clave porque no me la sé. Tampoco le doy la mía. (…) Pero igual lo veo y aprovecho de ver algunas cosas”.