Camila Recabarren contó entre lágrimas haber sufrido abuso cuando era niña: "No me creyeron"

En un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, Camila Recabarren relató un crudo episodio de abuso sexual que vivió cuando era niña. El episodio, asegura, es un tema del que hoy “se debe hablar”, tomando en cuenta la problemática de la violencia de género.

“Yo sufrí abuso de un familiar desde los ocho años y… no me creyeron, lo conté como a los 12, 13 y pasó el tema. Como que siguió todo igual”, contó sin poder contener el llanto.

Con ello, reflexionó con que “no te puedes quedar callada, estás siendo cómplice al final de que le siga haciendo daño a otras personas. Porque es un daño que te están causando para toda la vida, como que no hay un remedio que te lo saqué de la mente”.

Según contó, su abusador nunca pasó por ningún tipo de proceso judicial. E incluso cree que existieron más víctimas.

“A esa persona, muchas veces pasé por muchas cosas en mi vida, pero creo que esto es algo que aún no puedo superar. Pero no espero nada. Solo lo puedo comentar para que no siga pasando”, comentó.