“No nos interesa tu físico”: Josefina Montané reveló cómo fue escogida para su personaje en “Pacto de Sangre”

“Tras la escena de la separación con Raimundo me puse a llorar por las cosas que me escribieron en Instagram. Ha sido muy lindo recibir ese reconocimiento”, aseguró Josefina Montané a La Cuarta, contando cómo ha sido interpretar a “Ágata” en “Pacto de Sangre”.

La reflexión de la actriz fue profunda, y es que incluso cuestionó el rol que tuvo en el inicio de su carrera.

“(…) Siempre me tocaba el mismo lado. Llevaba siete años haciendo como de mujer objeto, siempre seductora, y justamente con Ágata me tocó lo contrario. (…) Cuando hice el casting Cristián Mason y Pablo Ávila me dijeron ‘queremos verte a ti. No nos interesa tu cuerpo, no nos interesa tu físico. Queremos que de verdad hagas tu personaje’ y eso me dio toda la confianza para trabajar”, reconoció.