Antonella Ríos recordó su embarazo con desnudo artístico

En el marco de la celebración del día de la madre, distintas figuras del espectáculo nacional han compartidos sus historias. Una de ellas fue Antonella Ríos, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la época en que estaba embarazada.

Se trata de un desnudo, donde muestra su vientre con un filtro en blanco y negro. "Me encanta ser mamá. (...) Me di cuenta que cuando estaba embarazada me sentía más linda que el sol", fue parte de lo que escribió junto a la postal.