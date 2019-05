Gloria Münchmeyer: "Realmente no echo de menos hacer teleseries"

Pese a que lleva más de 50 años de trayectoria, Gloria Münchmeyer (80) dice que nunca había sentido tanto éxito como hoy, gracias a "Viejas de mierda". Desde marzo pasado, la obra que protagoniza junto a Gabriela Hernández y Gloria Benavides agota entradas en el Teatro San Ginés y este 20 de mayo se presentará frente cuatro mil personas en el Gran Arena Monticello.

"Jamás había trabajado en un proyecto que tuviera tanto éxito", dijo Münchmeyer a hoyxhoy. "Para mí es un placer indescriptible entrar al escenario y antes de que abra la boca recibir un aplauso cerrado, es muy gratificante. Yo perfectamente me podría haber muerto sin haber vivido esta experiencia y que me llegue ahora, ya entradita en años y todo, estoy muy agradecida", agregó.

La obra fue escrita por Rodrigo Bastidas, el mismo detrás de "Viejos de mierda", el fenómeno teatral protagonizado por Coco Legrand, Jaime Vadell y Tomás Vidiella que, como "Viejas de mierda", apeló a la edad de sus protagonistas para hacer reír a partir de la realidad de las personas mayores en Chile.

El valor principal es el punto de vista del escritor, que es absolutamente humorístico. Y eso se agradece mucho porque la gente se quiere reír. Quiere reírse de sí misma, constatar que desde el escenario le está llegando una verdad sobre sí mismo. Punto dos, yo creo que por supuesto que nos favoreció que hubiera un antecedente como "Viejos de mierda". A poco andar de la obra la gente se da cuenta de que es completamente distinta, aquí se tocan otros tópicos. El tercer punto es el ángel de la Gloria Benavides y de la Gaby Hernández, y me imagino que el mío, que es una cosa que se transmite sola.

La tele está en crisis, las áreas dramáticas están en crisis, la gente ve lo que quiere ver en otras plataformas y yo creo que todos los canales están dando palos de ciego en el sentido de achuntarle a qué tienen que producir. El humor hace muchos años viene cambiando. Ya que mencionaste a "Mediomundo", ese era un humor inteligente. Después de eso empezó a bajar el nivel, debajo de la cintura era todo. Ahora ya no es grosero el humor, ahora es satírico a través del stand up. Las cosas van variando así como varía el mundo. Todo cambia, uno se tiene que adaptar a los tiempos no más y dejar de lamentarse por lo que se perdió; valorar lo que hay y ver de qué manera podemos entregar los contenidos que pensamos que son importantes, pero en otra plataforma y punto.

No. Mira acabo de conversar con la Quena Rencoret (directora ejecutiva del área dramática de Mega) y estuvimos tan de acuerdo en que esa teleserie que a nosotras nos gustaba hacer ya no tiene cabida en el mundo, que realmente no lo echo de menos. Ahora me encantaría hacer más cine. Hay unos proyectos por ahí súper interesantes.

Para nada, es que no es mi estilo. No tengo la picardía, no tengo la rapidez, no tengo esa cosa de pivotar en los temas por encimita, que es lo que hace entretenidos a esos programas, así que no me hallaría y no creo que me llamen tampoco.