Angélica Sepúlveda se despidió de su novio en el aeropuerto: "Fue terrible"

“Hoy a las 3 de la mañana tomamos con el turco el último café en nuestro hogar antes de su partida, maleta lista, documentos firmados, y mi corazoncito latiendo mil por segundo, nos dimos un beso nervioso y partimos al aeropuerto, no les explico el frío a esa hora”, contó en su cuenta de Instagram Angélica Sepúlveda , relatando la despedida de su pololo Gürsel en el aeropuerto, quien partió de viaje y la ex chica reality no ha especificado su fecha de regreso.

“Nos quedamos como niños chicos más de 2 horas afuera cagados de frío riendo, recordando nuestras aventuras vividas en Chile, 6 meses de amor, trabajo, compañía, equipo, locuras, fue la despedida más linda que hubiera imaginado, aguantando ponerme a llorar... Me miré en sus ojos y nuestro amor lo vale todo, sé que será difícil estar separados tanto tiempo”, continuó.

Sin embargo, no resultó fácil para angélica, quien reconoció que “fue terrible, sentí que mi corazón necesitaba gritar: no te vayas, olvida tu trabajo, tu país, vivamos como soñamos, solos tú y yo. Recién te fuiste y ya te extraño, las fotos y recuerdos serán mi tesoro mientras nos vemos”, concluyó.