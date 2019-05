Carla Jara hizo terapia espiritual para superar apego a su hijo

14:55 La ex Mekano visitó el Mucho Gusto y contó del tratamiento que realizó en Uruguay.

En su visita al matinal de Mega, Carla Jara contó cómo ha trabajado para super el apego excesivo que tiene con su hijo Mariano de 5 años. "Era super heavy tanto que empiezas a darte cuenta que más que un favor le haces un daño a tu hijo (...)",relató.

Y dio ejemplo de los miedos que pasaban por su mente en el cotidiano."Pensaba que no le iban a dar la comida a la hora, que habia que ducharlo en la noche proque no queria que pasara frio,los hombres son más al lote. Montón de cosas que yo sabia hacer de una forma y el resto no podia hacer igual".

Según Jara los motivos tiene relación con su embarazo. "Sufrí sintomas de perdida, entonces generas un miedo que cualquier cosa le puede pasar (...)Me tocó ser asi", comentó la animadora que ha pospuesto trabajos, salidas con amigas, e incluso, con su pareja Francisco Kaminski. Todo con tal de cuidar a su regalón.

La angustia llegó a tanto que su mejor amiga la invitó a ir a Uruguay, para tratar el tema en un centro Isha."Yo ya conocia el sistema Isha y como que siempre quería ir y decía que eran muchos días. Isha te enseña a trabajar sobee un sistema y una puede trabajar millones de cosas. Había gente que se habia separado recién, otros habian perdido hijos.Distintos temas".

La estadía duró 8 días, el mayor tiempo que ha estado alejada de su hijo. "Es un centro en Uruguay frente a la playa en cosata azul. Todo el retiro se hace ahí, todo muy natural,alimentación saludable. Parte el dia a las 7 haciendo yoga, una hora, después tomas desayuno,todo compartido.Después te vas a unificar que es una forma de meditacion donde haces las facetas, frases que Isha creo, es maravilloso de verdad".

Haciendo los ejercicios, la rubia soltaba las angustias y miedos por su primogéniuto."Para uno es dificil meditar y poner la mente en blanco.Lo que Isha enseña es decir estas facetas en espacios a que vengan esos pensamientos y el estres,pena,angustia,le llenes con amor desde las frases que te enseña".