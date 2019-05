Renata Bravo interpuso denuncia por video sexual que se viralizó con su nombre

"Me llegó un correo que me decía 'Renata, te aviso, por si tú no sabes, que en unas páginas pornográficas está un video tuyo circulando'. Me metí a varias páginas y está el video famoso", comentó a “Intrusos” Renata Bravo, refiriéndose a una publicación sexual que circula por redes sociales, y que la ha mantenido preocupada el último tiempo.

En las imágenes se ve a una mujer parecida a la humorista. Y si bien, en un principio no le dio mayor importancia e incluso compartió un meme de broma en su cuenta de Instagram, las últimas horas anunció que interpondrá una denuncia en la PDI.

Y es que, lo que más le preocupa son sus hijas, que en el colegio alguien pueda comentarles este hecho, a pesar de que no sea ella la que protagoniza la escena.