Angie Alvarado detalló la violencia que vivió su mamá

Emocionada recordó ayer en "Muy buenos días" (TVN) Angie Alvarado los episodios de violencia que su mamá denunció que sufrió por parte de su expareja, Judzon William Fee, con quien tiene un hijo. La semana pasada la justicia desestimó la denuncia que Anita Alvarado interpuso ante la Fiscalía y levantó la orden de alejamiento contra el hombre. "Gracias a Dios tenemos con mi mamá la posibilidad de salir en la tele y contarlo", dijo Alvarado, quien acusó que la violencia comenzó hace unos tres años, cuando su familia se fue a vivir a la casa de Fee en Colina. "El abuso de poder, económico, sicológico, de golpes, empezó a verse todos los días", relató y describió una escena en que descubrió al hombre borracho golpeando a su mamá frente a sus hermanos chicos.

Alvarado calificó la decisión de la justicia como "un balde de agua fría", ya que según contó, entre las pruebas que llevaron estaban las fotos que les mostró el jardinero de la casa, a quien William Fee le habría encargado el año pasado cavar un hoyo para enterrar a Anita.

"A mí me afecta el que no se haga nada", dijo Angie, que contó que actualmente la ex pareja de su mamá pelea la custodia de su hermano.