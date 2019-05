Sharon Stone: "El término 'follable' se usaba a menudo para decidir si debíamos ser contratadas"

En una entrevista con Madame Figaro, la actriz Sharon Stone, se refirió a los acosos sexuales que sufrió durante su carrera en Hollywood.

"Cuando empecé en este negocio, el término follable se usaba a menudo para decidir si debíamos ser contratadas" dijo la artista, quien añadió que (...) "los directores de los estudios se sentaban alrededor de una mesa grande y discutían si sería posible que cada una de nosotras fuéramos folladas".

"Para Bajos Instintos 2, trabajé con un director que me pidió que me sentara en su regazo todos los días para recibir sus recomendaciones y, cuando me negué, no quiso grabarme", relató la actriz.

Stone repasó su carrera y sostuvo que "imaginen hace 40 años. Con el físico que tenía y viniendo de un agujero perdido en Pensilvania, llegué aquí sin ninguna protección. Lo vi todo".

Respecto de las reivindicaciones de género, Sharon Stone sostuvo que "las mujeres están empezando a comprender que pueden ser ellas mismas y ya no tienen que comportarse como hombres para tomar el poder o tener valor".

"Aaún así, sigo cobrando mucho menos que un hombre", añadió.