Vanesa Borghi entregó emotivo testimonio sobre la relación con su padre

14.05.2019 "A mí me faltó amor de parte de mi papá" dijo la animadora.

La modelo y coanimadora de Morande con Compañía, Vanesa Borghi, entregó un emotivo testimonio, al contar sobre su niñez y la relación con su padre en el programa "La Divina Comida", informó Glamorama.

Borghi, abordó la relación con su padre y dijo que "quizás, me quedaron cosas pendientes con él. Pucha, a mí me faltó amor de parte de mi papá. Y con una mano en el corazón, no es que se lo recrimine".

"Fueron cosas que pasaron por situaciones que él vivió. Y yo aprendo a aceptarlas. Pero una, de niña, no las entiende y no se da cuenta" dijo la modelo quien añadió que "lo perdono por no haberme entregado el amor que necesitaba, o quizás habérmelo entregado a su manera".

Borghi además planteó que "sí aprendo que los niños son muy importantes, porque es una caricia, el decir 'pucha, no lo estás haciendo bien, pero te quiero y te apoyo', todas esas cosas, esos gestos, son muy importantes. Son lo que te define como persona".