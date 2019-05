Daniela Castro respondió a críticas por comparar a su actual pareja con Pascual Fernández

La ex MásterChef Daniela Castro, ha dado que hablar los últimos días tras referirse a su actual pareja y a Pascual Fernández . Todo comenzó cuando le preguntaron si existían similitudes entre ambos, a lo que ella respondió que “no es igual, tal vez los colores. Por suerte es muy distinto, es una persona maravillosa, es un hombre feliz y lo proyecta".

Sin embargo, el tema ha seguido dando que hablar, a tal punto que Daniela utilizó su cuenta de Twitter para emplazar a quienes la critican por haber hecho estas comparaciones.

“Podrían dejar de inventar cosas. De despecho etc? Si no sabe no hablé. Hasta cuando se hacen las que apoyan al género y siempre atacan sin razón? Porfavor! 2+2!”, escribió.

Fue una usuaria quien ante esto le aconsejó “no hacer más comentarios de comparación”. Pero Castro respondió, asegurando que le preguntaron “y créeme que mi respuesta fue perfecta al lado de lo que podría decir”, remató.